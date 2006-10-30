Дима Билан, став дерзким папарацци, получил медаль от Жириновского

В минувшие выходные звезды эстрады и телевидения в Гостином Дворе стали моделями для российских модельеров, сообщает «Комсомольская Правда». Для показа своих новых коллекций известные и титулованные отечественные дизайнеры пригласили в качестве моделей звезд эстрады и телевидения. Новую коллекцию Алины Асси представляла певица Наталья Подольская. Недавно Наташа заказала у Алины вечернее шелковое платье с длинным шлейфом серебристо-серого цвета, с вышивкой ручной работы. Наталья планирует появиться в нем на новогодней вечеринке. По описанию наряда Подольской вы уже поняли, какой стиль пропагандирует модельер Алина Асси? Платья из бархата, тафты или тончайшего шелка, с щедрой вышивкой, золотыми позументами и восточным орнаментом. Такая одежда хорошо смотрится на арабских красавицах. Но и белорусской девушке Наталье Подольской она к лицу. У Алины есть еще один звездный клиент - телеведущая Татьяна Веденеева. Новую рэперо-попсовую коллекцию дизайнера Ильи Шияна на подиуме представлял Дима Билан. Не сомневающийся в собственной неотразимости он вышел к публике в концептуально рваных джинсах с кожаной латкой на причинном месте и с фотоаппаратом в руках. В этот момент Дима, наверное, себя представлял дерзким папарацци. Вволю покривлявшись на подиуме, Дима умчался в мэрию Москвы за медалью «Профессионал России», которую ему вручал Владимир Жириновский.