Дима Билан целовался с Тиной Кароль (ФОТО)

{-4}Трогательную сцену поцелуя двух влюбленных снимали в мюзикле «Звездные каникулы» («Интер») режиссера Семена Горова. По сюжету фильма, Маша (Кароль) и Фортиано (Билан) знакомятся на конкурсе «Космовидение» и влюбляются друг в друга. Заветного момента пришлось дожидаться долго. Сперва Дима уже натренированным, взывающим к страсти, взглядом гипнотизировал Кароль, но певица не поддавалась. «Тина, это же не первый ваш поцелуй, — уговаривал актрису Горов, — так что не нужно ломаться. Я сейчас включу вам музон. Ты Дима берешь ее за руки и начинаешь… Короче, притягивать к себе». «А давайте вы расскажите подробнее, какой именно поцелуй вам нужен: французский или итальянский?» — кокетничал Билан. «Очень нежный и длинный», — парировал режиссер. Прошептав что-то Кароль на ушко, певец принялся за дело. Получилось очень даже естественно. Нежно обняв Тину за талию, Дима притянул ее к себе, и они слились в поцелуе. Правда, языками они так и не воспользовались, но чувственное соприкосновение губ имело место быть. И не раз. И так пять дублей подряд, каждый из которых был продолжительнее, чем предыдущий. В перерывах, осмелевшая Тина, поправляла коллеге галстук и стряхивала пылинки с пиджака. Перед съемкой последнего дубля актерам постелили под ноги лоскут темной материи. «А зачем это? — поинтересовался Билан. «У нас так принято — после поцелуя нужно постелить», — шутил Горов. «Надо было до, а не после!» - заметил певец. Пятый по счету поцелуй у них получился особенно чувственный. «Если вы думаете, что я когда-нибудь вам скажу стоп, то глубоко заблуждаетесь», — накалял атмосферу Семен Горов. Но пара была настолько увлечена друг другом, что даже не слышала замечания режиссера. Когда в очередной раз прозвучала команда «Стоп», смущенная Тина и заметно повеселевший Дима подсели к Горову просмотреть отснятый материал. И если Кароль хотелось посмотреть все эпизоды, то Билан настаивал на том, чтобы быстрее показали крупные планы поцелуев. «Чего вы ржете? Меня же Ленка убьет», — только и сказал певец. «И не только Ленка», — заметил кто-то из окружения артиста. Тина же за своей «игрой» наблюдала, смущенно потупив взгляд, и стыдливо прикрывая ладонью несколько удивленное лицо.