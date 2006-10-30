Экс-«ВИА ГРА» Светлана Лобода изменила Москве ради Киева

В конце сентября на «Новом канале» стартовала программа о звездах - «Шоумания». Ее ведет бывшая солистка группы «ВИА Гра» Света Лобода. В передаче есть всякая всячина: клипы, светские сплетни, новинки моды. Ради этой работы Светлана отказалась от заманчивого предложения стать соведущей в одном из солидных московских проектов. В интервью «КП» Лобода призналась, что сейчас у нее бешеный ритм жизни. Съемки в музыкальных роликах, подготовка нового альбома, работа на телевидении… Спать удается не больше шести часов. - Света, какова зрительская аудитория «Шоумании»? Те же девчонки 16-18 лет, которые ходят на ваши концерты? - Я понимаю, что песни «Я забуду тебя» и «Черный ангел» любят именно 16-летние девочки. Моя сестра, которой 14 лет, говорит, что все ее подружки слушают мои медленные композиции. Но я работаю и для зрелых людей. Причем не только для женщин, но и для мужчин, которым наверняка понравится новый клип на мою композицию «Постой, мужчина!», где можно будет увидеть и пластичное тело, и стриптиз. А «Шоумания» вообще не имеет возрастного ценза: она рассчитана на всех, кто хочет находиться в курсе событий звездной жизни, считает себя стильным, веселым и модным. - Может, вопрос не совсем корректный, но все-таки: ходят слухи, что красивые певицы добиваются всего через постель. Вы тоже? - Чушь полная! Сейчас уже другие времена, а тот, кто говорит подобное, «застрял» где-то в начале 90-х. Мужчине теперь ничего не стоит найти объект для удовлетворения своих физических потребностей - дамы сами намекают, так что и добиваться особенно не нужно. Да и продюсеры не дураки, они умеют считать. Бездарная барышня с длинными ножками, из которой ничего не слепишь, обойдется им слишком дорого. Это большие расходы плюс плохая репутация. Продюсеры теперь ищут курочку, которая могла бы нести золотые яйца. Самое главное в наше время - это то, насколько ты талантлив и как отдаешься работе. Все остальное просто бирюльки. - Продюсер группы «ВИА Гра» Дмитрий Костюк именно такой? - Он профессионал и знает, чего хочет. - Ваша подруга Надежда Мейхер призналась, что вы вместе с ней побывали в Париже на концерте Мадонны? И как впечатление? - Супер! Мадонна - человек, на которого надо равняться, она постоянно работает. Подготовка тура заняла у нее больше полугода, причем каждый день она занималась с хореографами по 6-7 часов. Надо стремиться к ее уровню, хотя тяжело добиться, чтобы в команде у тебя всегда были самые лучшие. - Недавно в одном престижном казино вы шокировали всех нарядом, который якобы пошили собственными руками. Неужели у вас и на это времени хватает? - Скорее всего, как я понимаю, речь идет о московском казино «Голден Пэлэс». Туда меня пригласили по случаю возвращения на сцену бывших солисток группы «Мираж» Риты Суханкиной и Натальи Гулькиной. На мне было достаточно открытое платье, которое я действительно пошила сама. Я с детства бабушкины платья перешивала. Иголки повсюду теряла, за что меня мать сильно ругала. Когда младшая сестренка хотела мне насолить, то раскидывала их по полу и говорила: «Это сделала Света». Времени, конечно, мне хронически не хватает, но я, как в том анекдоте: днем работаю, а по ночам немного шью.