Майкл Джексон собирается жениться. Его избранница – Грейс Рварамба, тридцатидевятилетняя няня его детей. Сейчас певец и его невеста, которую Пэрис, Принц Майкл и Принц Майкл II называют мамой, находятся в Ирландии. Напомним, что со своей бывшей женой Дебби Роу Джексон долгое время вел настоящие сражения за опеку над детьми. Сначала она согласилась на то, чтобы Пэрис и Приц Майкл остались с отцом, но позже заявила, что он не является подходящим родителями и потребовала опеки над ними. Однако недавно она снова передумала: дети остались у Майкла, а Роу получает «компенсацию» в размере $400 000 в год.