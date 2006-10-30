«Гринджолы» запели в Ватикане (ФОТО)

Украинскую группу пригласили принять участие в концерте в честь памяти Папы Римского Иона Павла II. В акции также участвовали музыканты из США, Италии, Франции, Великобритании, Бразилии, Индонезии, Шотландии, Польши. Среди приглашенных на концерт были кардиналы Ватикана, представители церкви, дипломаты. Из всего репертуара группы организаторы шоу выбрали хит «Разом нас багато», так понравившийся Европе во времена оранжевой революции и так не понравившийся ей же - на «Евровидении». После выступления все гости имели возможность пообщаться с Папой Бенедиктом XVI и получить его благословение.