Кайли Миноуг стала редактором модного журнала

Певица Кайли Миноуг выступила в качестве «приглашенного редактора» декабрьского номера австралийского журнала Vogue. Ранее этой чести удостаивались модельер Карл Лагерфельд и режиссер Баз Лурманн . С тех пор, как в мае прошлого года выяснилось, что Кайли страдает раком груди, певица перенесла хирургическую операцию и курсы химиотерапии, и сейчас к певице, которая возвращается на сцену, приковано внимание поклонников со всего мира. «С тех пор, как я заболела, для меня весь мир изменился, - пишет Кайли в редакторском обращении к читателям. – Я многому научилась, многое узнала о себе и других. Просто замечательно делать первые шаги, возвращаясь к жизни, которую я знала раньше, и той, которую я гораздо лучше знаю сейчас».