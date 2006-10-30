Серега переиздал «Ди$комалярию» с новым европейским саундом

Релиз новой версии альбома «Ди$комалярия», получившей название «Ди$комалярия. Большая порция», рэппера Серги состоится на лейбле Real Records при поддержке «Первого канала» и радиостанции «Европа плюс» 1 ноября. Переизданная пластинка дополнена рекордным числом новых треков и отличается европейским качеством звука – все треки писались в Германии под руководством саундпродюсера Gilmano (Slow Jam) на одной из берлинских студий, с которыми сотрудничает артист. Из 18 песен диска - 8 абсолютно новых трека и 4 полных ремейка. «Я – концептуалист, - говорит рэппер, - а новые треки продолжают тему, начатую в «Ди$комалярии».