Пугачеву изуродовал вентилятор (ФОТО)

На показ новой коллекции Андрея Шарова, который проходил в Москве, пожаловала Алла Борисовна Пугачева. С этим модельером Пугачева и ее дочь Кристина Орбакайте не только дружат, но и регулярно заказывают у него сценические наряды. Например, на последнем конкурсе «Новая волна» в Юрмале примадонна выходила на сцену и в его платьях. Приехавшая в Гостиный Двор в гордом одиночестве Алла Борисовна пребывала в отличном настроении, но ровно до тех пор, пока не начался показ и организаторы не включили вентилятор, сообщает "Твой ДЕНЬ". Здесь Пугачева разнервничалась, потому как воздушные потоки здорово потрепали ее хорошо уложенные волосы. Первые минуты Алла Борисовна то и дело поправляла прическу, но потом ей надоело, и она махнула на это рукой.