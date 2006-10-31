«Премьер-министр» довел маму до слез

Недавно один из солистов группы "Премьер министр" Иван Орлов, обрадовал маму до слез. Ваня вырвался буквально на пару дней, чтобы съездить на юбилей к маме в свой родной город Снежинск. Именно это громкое семейное событие позволило спустя много лет собрать всех троих братьев вместе. Они решили сделать маме сюрприз и организовали в честь ее юбилея прием в одном из ресторанов города. Сами обеспечили это заведение необходимой для концерта техникой. На празднике было весело и многолюдно, а когда Ваня исполнил для мамы песню Олега Газманова "Мама" она не выдержала и разрыдалась, но к счастью это были слезы радости, оттого, что у нее есть такие сыновья, которыми можно гордиться. Еще сыновья подарили маме шикарную натуральную шубу, о которой она мечтала вот уже несколько лет. Ваня очень рад тому, что может доставить своей маме радость, хотя бы в день ее рождения, ведь видятся они, к сожалению, очень редко. Источник: premier-ministr.ru.