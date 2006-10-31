Стриптиз от Николая Баскова

Певец Николай Басков доселе считавшийся весьма благопристойным артистом, кажется, всеми силами старается испортить свою репутацию. Недавно он в состоянии алкогольного опьянения дал скандальное интервью одному из изданий, а теперь еще задумался и о включении элементов стриптиза в свои концерты. Об этом певец поведал во время своего последнего совместного с Таисией Повалий выступления в Калининграде. Концерт начался с опозданием, за которое Басков немедленно извинился перед публикой. "К сожалению, были небольшие проблемы с аппаратурой - все же на радиочастотах построено, - поведал артист публике. - У нас в мониторах то волны местных радиостанций с новостями пробивались, то кто-то такси вызывал на улицу Советскую. Неплохая история для Галкина, да? До конца жизни гастролировать сможет. Мы очень долго искали частоту, чтобы достучаться до ваших сердец и войти в них навсегда!" Спев несколько песен, Николай пожаловался на необычайную жару, пишет "КП-Калининград". "Раздевайся, сынок!" - прокричали из зала наибдолее сердобольные зрители. Певцу эта идея пришлась по душе. "Я подумаю, чтобы в следующий раз включить в программу немного элементов стриптиза, - сообщил он. - Надо же развиваться как-то!"