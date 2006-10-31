Заворотнюк не стесняется принародно целоваться с Боярским

Халявные уроки пения получили наши знаменитости у не менее известных профессиональных певцов в рамках нового проекта "Две звезды", стартовавшего на Первом канале. Руководство явно поскромничало с названием. Звезд в программе не две, а 24. Это 22 участника и двое ведущих. Из мертвых воскрес кабаре-дуэт "Академия" с бывшими супругами Александром Цекало и Лолитой Милявской. Корреспонденту "ТелеЭкрана" удалось проникнуть в закулисье нового шоу. ...Гримерные, собранные из пластиковых панелей, превратились в муравейник. Мест всем не хватило, поэтому к звездам подселили соседей. Если Яне Чуриковой, Лайме Вайкуле, Сергею Жигунову и Анастасии Заворотнюк достались отдельные комнатушки, то Екатерина Стриженова поделила помещение с актрисой Ириной Апексимовой и пловчихой Анастасией Давыдовой, к Александру Маршалу подселили Сергея Астахова. Во время съемок с Михаилом Боярским Заворотнюк перенервничала: она постоянно путала слова, сбивалась и фальшивила. Зато в финале песни Михаил и Настя замерли на 15 секунд в страстном поцелуе. Единственный человек, который сохранял присутствие духа среди звезд, был комедиклабовец Гарик Мартиросян. Он на ходу сочинял и посвящал знаменитостям смешные четверостишия. Вот одно из них: Лолита смеется и шутит, Как сотни всяких Цекал. Наверно, не с этой Лолиты Набоков "Лолиту" писал. Больше всех от колкостей ведущих пострадал дуэт Надежды Бабкиной и Сергея Астахова. Лолита объявила пару дуэтом "Прощай, Гор!", намекая, что рядом с красавцем актером молодому мужу певицы ловить нечего. Во время выставления оценок оба неожиданно пропали! - А Надежда на халтурку поехала! - тут же нашлась Лолита. - Оба за кулисами изменяют Гору! - возразил ей Цекало.