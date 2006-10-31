«Фабриканта» Тимати расстреляли

Выпускнику "Фабрики звезд-4" Тимати недавно пришлось бегством спасаться от своих не в меру назойливых поклонников. Обиженные невниманием звезды, фанаты принялись расстрелять машину, на которой уезжал столичный артист. Неприятный инцидент произошел в хуторе Рюмино-Красноярском Волгоградской области. Там "фабриканту" в компании с трансвеститом Тутси и типичной "глупой блондинкой" Наташей приходилось выживать в заброшенном доме в течение двух недель. Такой жестокий эксперимент над городским жителями был поставлен в рамках нового реалити-шоу, которые скоро стартует на одном из музыкальных каналов. Героям проекта нужно было выживать без тепла, еды и прочих удобств, питаясь печеной картошкой и добывая еду у местных жителей. Зарабатывать на жизнь Тимати и компании приходилось исключительно своим трудом: дойкой коров, расчисткой огородов и тому подобными занятиями. Говорят, Тимати быстро наскучила сельская жизнь, и он то и дело пытался отлынивать от работы. Самым неприятным для артиста стало то, что местные "братки" пожелали завести с ним близкое знакомство. "Ну че, Тима, пойдем с нами, посидим-потрындим, - уговаривали местные жители. - Да не боись ты, солдат ребенка не обидит!" Тимати пытался ответить вежливым отказом, но его никто не слушал. "Ну, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Завтра мы тебя выкрадем!" – пригрозили столичному артисту. На следующий день "поклонники" действительно явились снова. "Ладно, ребята, сейчас выпьем. Дайте только в туалет схожу", - сказал испуганный "фабрикант". За домом ждала машина с операторами, и певец поспешил скрыться. Это чрезвычайно разозлило местных жителей. Они достали пистолеты и выпустили обойму вслед уезжающей машине, пишет "КП-Волгоград". К счастью, никто не пострадал. Оправившись от шока, съемочная группа снова принялась за работу.