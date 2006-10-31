Американские меломаны игнорируют выступления супруга Бритни Спирс

Два живых выступления начинающего рэппера Кевина Федерлайна, который стал знаменитостью, женившись на Бритни Спирс, были отменены из-за недостаточного интереса к ним потенциальных зрителей – число проданных билетов оказалось до смешного маленьким, хотя цена на них была не выше 25 долларов. Напомним, что выступления Федерлайна были приурочены к выходу его первого альбома «Playing With Fire». Всего планировалось пять выступлений Кевина; два уже отменены, организаторы третьего также подумывают о том, чтобы отказаться от проведения.