Stereoliza взяла интервью у солиста A-ha

Самая романтичная группа Норвегии A-ha на днях дала концерт в киевском Дворце Спорта. Желающих послушать и посмотреть на выступление популярной группы, собралось немало. Преданные фаны бросали на сцену цветы и подпевали нестареющему Мортену Харкету, вытягивая даже самые высокие ноты. После концерта Катя Шалаева, солистка группы Stereoliza, решила попробовать себя в роли журналиста. Катя взяла короткое интервью у Мортена. Музыкант был слегка смущен пикантными и каверзными вопросами девушки. После общения, он поблагодарил всех за внимание и отправился обратно в гримёрку.