Анфиса Чехова шокирует общественность

Программа "Секс с Анфисой Чеховой" за время своего существования успела обрести как поклонников, так и ярых противников. По словам ведущей передачи Анфисы Чеховой, больше всего недовольны пожилые зрители, которые каждый раз находят в программе порнографические сцены. У самой Анфисы совсем другое мнение на этот счет. "У нас обучающая программа, образовательная - все в рамках закона, - уверяет телеведущая. - Хотя, конечно, "ходим по лезвию": очень тонкая грань между тем, что является просвещением, а что - пропагандой. И реклама презервативов может быть расценена как призыв к сексу, но на самом деле это призыв к здоровому образу жизни". По словам Анфисы, руководство канала позволяет экспериментировать с темами и сюжетами. Однако иногда Чехова и ее команда все же позволяют себе лишнего, пишет "Смена". "Однажды юристам телеканала показалось, что я пропагандирую порнографию, - рассказывает Анфиса. - Был сюжет о том, что девушка адекватно отреагировала на то, что ее молодой человек коллекционирует порно. Не ушла, не рассталась с ним - напротив, они соединились в семью. Юристы сказали: "Нет, ребята, тут что-то не то!" Периодически видеозаписи программ "Секс с Анфисой Чеховой" запрашивает Министерство культуры. "То и дело какие-то бабушки пишут возмущенные письма, запросы: вот, мол, в таком-то выпуске программы "Секс с Анфисой Чеховой" выявлена порнографическая сцена! – жалуется телеведущая. - Мы посылаем пленку экспертам - никакого порно не обнаруживается". "Наши бабушки так измучены действительностью, что им не до секса, - считает Анфиса Чехова. - Я видела много европейских бабушек, и они прекрасны. Недавно наблюдала идиллическую картину любви немецкой бабушки и немецкого дедушки на Кипре. Они так трепетно целовались на песочке. А наши давно не целуются, тем более - трепетно... От таких мизерных пенсий на любовь не тянет. Когда ты целыми днями борешься за выживание, не до поцелуев. Как только наши бабушки начнут ездить отдыхать на Кипр, они будут целоваться".