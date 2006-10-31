Рому Зверя засудят за рекламный ролик Pepsi

Призывом к нарушению общественного порядка в ночное время считает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекламный ролик PepsiCo, в котором снялась группа “Звери”. Создатели ролика так не считают, а рекламисты полагают, что PepsiCo сознательно пошла на эпатаж. “В ФАС поступил гражданский иск в отношении рекламной кампании PepsiCo”, — рассказал Сергей Пузыревский, начальник управления контроля и надзора ФАС за соблюдением законодательства “О рекламе”. Речь идет о рекламном ролике, где солист группы “Звери” Роман Билык в темном дворе поет для друзей под акустическую гитару свой хит “Районы Кварталы”. Выступление Билыка вызывает возмущение одного из жильцов, он кричит: “Пошли вон отсюда! Совсем озверели!” В следующей сцене Билык поет тот же хит на крыше, только в микрофон, в сопровождении группы “Звери” и во всю мощь концертной электроаппаратуры. “Участники данной рекламы нарушают общественный порядок, шумят в ночное время, что недопустимо. Закон "Об административной ответственности за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время" требует соблюдения тишины с 22.00 вечера до 6.00 утра”, — объясняет Пузыревский причины интереса ФАС к ролику. У службы возникло подозрение, что ролик подпадает под действие статьи 5 закона “О рекламе”: реклама не должна побуждать к совершению противоправных действий, сообщают «Ведомости». ФАС направила в представительство PepsiCo запрос по существу ролика и в начале ноября решит, возбуждать ли против компании дело. Александр Шальнев, вице-президент по внешним связям российского отделения PepsiCo, подтвердил получение запроса от ФАС: “Сейчас мы собираем документы, но перед тем, как выйти, ролик проходил юридическую экспертизу”. Сообщить стоимость рекламной кампании с участием “Зверей” Шальнев отказался. Специалисты агентства Aegis Media/OKS считают, что ее цена превысила $2,2 млн. Рекламная кампания с участием “Зверей” прошла в сентябре и октябре. “Если вину рекламодателя установят, то нарушителю грозят административные санкции. Во-первых, штраф от 400 до 5000 МРОТ (440 000 — 5,5 млн руб. — "Ведомости"), во-вторых, компании выдадут предписание о снятии ненадлежащей рекламы”, — обещает Пузыревский. Несправедливыми называет претензии ФАС Александр Войтинский, продюсер группы “Звери”: “Музыкантам пришлось нарушить тишину — им не давали петь, а они спели. Но смысл ролика не в нарушении тишины, его суть — показать противостояние музыканта и алкоголика. Молодежь поет тихо, почти интимно и никого не трогает. Но тут появляется недовольный брутальный алкоголик, который душит песню. Негатив исходит лишь от него, всем остальным участникам концерт нравится. Ребята лишь отстаивают свои права, а ночные съемки велись по техническим причинам”. С претензиями ФАС мы ознакомились и уже направили на телеканалы письмо, где разъясняем нашу позицию, сообщили в пресс-службе BBDO, разработчика ролика. Ролик нельзя считать рекламой, побуждающей к совершению противоправных действий, объясняют в BBDO: исходя из значения слова “побуждать” (заставлять делать что-либо), можно утверждать, что никакого понуждения или склонения к совершению каких-либо действий в рекламном ролике не присутствует. В BBDO уверены, что нет и оснований заявлять, что время действия в ролике — ночь. Финальная сцена на крыше показана на фоне заката, следовательно, исполнение музыкального произведения осуществляется в период до 22 часов, заключает представитель BBDO. “Нарушение налицо. Ночной концерт на крыше невозможен”, — считает Владимир Коровкин, заместитель генерального директора по развитию агентства FCB MA, и вспоминает, что в начале 2000-х гг. похожий ролик был у компании Mars: подростки, откусив от батончика “Финт”, громко вопили ночью во дворе. Ту рекламу ФАС почему-то игнорировала, говорит Коровкин. “Гнев ФАС оправдан, но скорее всего PepsiCo сознательно пошла на нарушения”, — рассуждает креативный директор агентства Prior Никита Огурцов: скандал вокруг рекламы всегда на руку владельцу бренда. “Ролик с участием "Зверей" агрессивный и бьет в целевую аудиторию. Штраф будет как слону дробина, прибыль от продаж покроет его неоднократно”, — заключает Огурцов.