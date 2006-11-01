«ВИА Гру» ждут перестановки и потрясения. Кто уходит в этот раз?

В "ВИА Гре" грядет очередная рокировочка. Дмитрий Костюк и Константин Меладзе создали электронную базу данных новых претенденток. И даже проводят кастинги. Последняя перестановка в группе: Кристина Коц-Готлиб - Ольга Корягина. И на сегодняшний день помимо Оли в состав группы входят Вера Брежнева и Альбина Джанабаева. "Думаю, что Альбина и Вера уже решили для себя выступать сольно, уйти из группы, - секретничает экс-солистка Анна Седокова. - Я точно знаю, что нынешний состав "ВИА Гры" крайне нестабилен". Возможно, пишет "МК-Воскресенье", в этом не сомневаются и продюсеры. Ведь неспроста недавно они пригласили на кастинг нескольких девушек, имена которых значатся в их базе данных. Как говорится, дыма без огня не бывает... Кроме того, как стало известно, Константин и Дмитрий решили подписывать с новыми солистками специальный договор, согласно которому личная жизнь девушек на работу не повлияет. "Ведь бывшие солистки уходили из группы именно по этой причине, - вспоминает Анна. - Вот продюсеры, наверное, и не хотят наступать на одни и те же грабли".