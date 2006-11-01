Олег Газманов снялся в популярном сериале

Олег Газманов снялся в продолжении популярного сериала «Таксистка». - Я играл самую сложную роль - самого себя, - рассказал «Жизни» Олег. - Но сюжет был таким увлекательным, что я с удовольствием решился на этот шаг. По сценарию, торопясь на концерт, Олег тормозит такси и попадает к Наде (Артемьева) в машину. По пути Надя просит знаменитость помочь ей вытащить мужа из тюрьмы, куда он попал по ложному наговору. Для этого надо уговорить девушку забрать свое заявление назад. Девушка оказалась давней фанаткой Олега Газманова, и когда тот приехал к ней в офис, согласилась забрать злополучное заявление назад... Газманова пригласили поучаствовать в съемках не только по причине его популярности, но и из-за его песни «Репетиция разлуки», которая на протяжении всего сериала звучит в эфире.