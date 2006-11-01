О том, что 31 летняя солистка группы «Гости из будущего» Ева Польна выходит замуж за танцора из своего коллектива, знают лишь самые близкие певице люди. Ева по праву считается одной из самых таинственных дам отечественного шоу-бизнеса. Она не любит распространяться о своей личной жизни. О ее беременности в тусовке узнали лишь тогда, когда скрывать весьма округлившийся животик ей было уже невозможно. Потом, когда певица произвела на свет чудную малышку по имени Эвелин, вся страна гадала, кто же является отцом этого ребенка. Назывались самые невероятные имена – начиная от коллеги по группе Юрия Усачева и заканчивая «чайником» Денисом Клявером. Сама Ева лишь загадочно улыбалась и отмалчивалась, как партизан на допросе. Ореол таинственности распространился и на имя нынешнего ее избранника. Однако нам удалось приподнять завесу над секретом Польны, пишет газета «Жизнь». Еще этим летом певица активно собиралась замуж. Злые языки стали поговаривать, что причиной спешки стал вновь округлившийся животик Евы. Однако на вопрос о ее беременности солистка «Гостей из будущего» отшучивалась: «Да, я как слониха – хожу 12 месяцев беременной». Кандидатом в женихи был некий влиятельный бизнесмен, который не являлся отцом ее дочери Эвелин. Он готов был удочерить и воспитывать малышку. Близкая подруга Евы, питерский модельер Наталья Солдатова даже сшила ей подвенечное платье. Но уже к концу лета Польна дала своему жениху от ворот поворот. Не так давно на безымянном пальце правой руки Евы засверкало обручальное колечко. Но после того как Польну забросали вопросами в тусовке, певица кольцо сняла. О том, что солистка «Гостей из будущего» вскоре пойдет под венец, подтвердил ее коллега по группе Юрий Усачев. – Да, Ева выходит замуж, и я очень счастлив за нее, – признался музыкант. – Я приготовил ей подарок, хотя считаю, что подарка лучше меня быть не может. Ева выбрала прекрасного человека в спутники жизни, иначе она бы не стала связывать свою судьбу с ним. Я дружу с ее избранником и очень хорошего мнения о нем. Но кто он – это тайна нашего коллектива. Юра также раскрыл еще один секрет группы. – После того как Ева выйдет замуж, я сам женюсь, – деловито заявил Усачев. – Мне давно пора. Тем более вот уже семь лет, как я люблю одну женщину. Я вообще однолюб по жизни. Моя девушка не имеет никакого отношения к миру шоу-бизнеса. Будем общаться с Евой семьями... По информации источников, близких к окружению певицы, стало известно, что Польна выходит замуж за своего танцора Бориса Темкина. Симпатия певицы к Боре вполне объяснима. У них общий круг интересов и схожие взгляды на жизнь. Ведь Ева – в прошлом профессиональный хореограф, а Борис занимается танцами на протяжении пятнадцати лет. В группе «Гости из будущего» Борис появился пять лет назад и за это время успел дорасти до должности администратора коллектива. Это повышение прошло не без протекции Евы. Ева и Борис все свое время проводят вместе. Темкин ревниво опекает ее и старается не отпускать от себя ни на шаг. Перед выступлениями, когда Ева остается одна в гримерке и туда заходит посторонний человек, Борис вежливо просит его покинуть помещение, закрывает дверь и остается наедине с любимой. Внутри коллектива все знают о романе Евы и Бориса, поэтому в своем кругу они не стесняются проявлять по отношению друг к другу нежные чувства. С концертов они уходят, держась за руки, словно влюбленные дети. Однако вне группы они старательно скрывают свои отношения.