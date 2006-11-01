Ким Брейтбург находит новые таланты на крупных фестивалях

Ким Александрович Брейтбург, наконец, закончил свои продолжительные путешествия по фестивалям. Буквально на днях он вернулся с "Всероссийского конкурса артистов эстрады". Финал этого обширного события проходил в Саратове. Там же состоялся огромный заключительный концерт, где выступали артисты совершенно разных жанров: танцоры, циркачи, фокусники, вокалисты. Надо заметить, Ким Брейтбург побывал на конкурсе не зря, так как сумел открыть новые таланты, будучи честным и беспристрастным судьёй. Первое место на конкурсе среди вокалистов заняла саратовская группа с названием "Бридж". Этот вокальный бэнд, исполняющий свой репертуар а-капелло, очень хорошо проявил себя и был отмечен Кимом Александровичем. А на втором месте оказался молодой певец Максим Лидов, уже не раз выступавший с "народными артистами". Известный композитор остался очень доволен итогами конкурса, и теперь у него появились новые творчески планы и идеи. Дело в том, что вышеупомянутая группа "Бридж" вполне может удостоиться чести быть приглашённой на проект "Секрет успеха". Ким Брейтбург всерьёз задумался над тем, чтобы позвать туда этих талантливых ребят. И теперь остаётся только ждать самой программы, которая, возможно, в скором будущем выйдет на экраны.