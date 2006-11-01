«Блестящие» стали героинями немецкого порнофильма (ФОТО)

Мы уже писали, что роман между Надей и Александром сошел на нет. И вдруг Маршал появился на съемочной площадке нового ролика «Блестящих». Увидев Надю, отметил ее костюм, обронив, правда, что к нему не очень подходит серебряный крестик, пишет «Комсомольская правда». К слову, костюмы действительно примечательные. Как заметила одна из «блесток», Юля Ковальчук, «мы похожи на героинь немецкого порнофильма». Наслаждаясь обществом своей любимой героини, Маршал прикладывался к фляжке с текилой, которая висела у него на поясе, и поил Ручку, видимо, чтобы не нервничала перед съемками. Пока Надя ворковала с Сашей, самая пышногрудая «блестящая» Аня Семенович никак не могла сосредоточиться - то ей мешали фотокамеры, то слишком много людей на площадке... - Я сегодня ужасно выгляжу, такая некрасивая, - посетовала девушка. - Даже в зеркало не могу на себя смотреть! Все дружно делали прекрасно выглядевшей Анечке комплименты, та в конце концов улыбнулась и приступила к работе. Вместе с девушками в клипе снимался актер Евгений Стычкин. У него долго не получалось выполнить танцевальные движения, придуманные для него хореографом Егором Дружининым, но в итоге все со своими задачами справились.