Влад Топалов теперь может покупать алкоголь

Как и в первый день, Топалов ждал к себе на праздник Жанну Фриске. Но «ведьма Алиса» к нему так и не доехала. Жанна позвонила Владу на мобильник. Чтобы расслышать ее поздравления, Топалов приказал даже выключить музыку. На второй день Топалов собрал лишь близкий круг друзей в одном из самых пафосных клубов Москвы. - Мы с самого начала хотели отметить мой день рождения в этом месте, - признался Влад "Жизни". - Но потом решили, что праздновать будем два дня. Первый - с семьей, а второй - в кругу самых близких друзей. Мне хотелось расслабиться - отдохнуть как следует без надзора родителей. Мне очень вовремя исполнилось 21. Я собираюсь ехать в США, а по американским законам именно в этом возрасте наступает совершеннолетие. Теперь я совершенно спокойно смогу там покупать алкоголь и тусоваться в ночных клубах. В самый разгар вечеринки на пороге ночного клуба появилась ви-джей MTV Марика. Владик бросился к своей подружке с объятиями и поцелуями, чем немало смутил девушку. От чрезмерной нежности Топалова Марику спасли другие подружки певца, которые завалились в клуб прямо в карнавальных костюмах Хэллоуина. Завершилась вечеринка в восьмом часу утра плясками на мягких диванах.