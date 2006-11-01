Лолита подсела на тайские таблетки

Как нам удалось узнать, певица и телеведущая Лолита стала принимать китайские таблетки для похудения по рекомендации одной своей знакомой, сбросившей с их помощью десять килограммов. Певица решила попробовать чудодейственный препарат. Результаты не заставили ждать: Лола начала стремительно сбрасывать вес. Увы, не менее оперативно появились и побочные эффекты. Оказывается, после приема таблеток, используемых артисткой, у многих из расставшихся с лишними кило дам начинает болеть голова, затем желудок. Лолита исключением не стала. А ведь головные и желудочные боли - это еще цветочки! Специалисты утверждают, что при длительном использовании препарата из Поднебесной женщине грозит даже дистрофия! В пресс-службе артистки нам подтвердили, что Лола увлеклась китайской медициной, но тот факт, что дружба певицы с таблетками привела к нежелательным последствиям, ее представители комментировать не стали. Под присмотром диетолога Маргариты Королевой худеют такие известные люди, как Андрей Малахов, Филипп Киркоров, Владимир Винокур: - Многие мои пациенты до встречи со мной употребляли таблетки, которые использует Лолита, - рассказала «КП» Волкова, - это очень сомнительный препарат. Им можно запросто искалечить свое здоровье. Когда человек начинает принимать данные таблетки, ему совсем не хочется есть, в результате чего организм не получает нужных ему питательных веществ, со временем происходит истощение. Ну а если их резко бросить употреблять, то может случиться все, что угодно. Например, можно набрать вес в два раза больше прежнего.