«Гайдамаки» покоряют Европу

Украинские музыканты продвигаются на Запад. Группа "Гайдамаки" отметилась в Европе. На международной ярмарке ВОМЕКС (WOMEX - от WOrld Music EXpo), которая ищет перспективные неформатные группы со всего мира, "Гайдамаки" попали в двадцатку лучших. Альбом "Ukraine calling" в Украине известен как "Перверзії". Музыканты для европейцев только упростили это название. На фестиваль в испанскую Севилью "Гайдамак" пригласили после того, как их альбом попал на первые позиции в европейских хит-парадах музыки мира. В Германии, вскоре после появления альбома на полках магазинов, он занял седьмое место в радиочартах. На выставке мировой музыки "Гайдамаки" были единственными делегатами от Украины, которая еще ни разу не участвовала в мировом собрании неформалов. Следующий альбом для Европы "Гайдамаки" запишут вместе с именитыми мировыми исполнителями, героями своих стран. Их имена пока держат в тайне, но сами обещают петь исключительно на украинском. Александр Ярмола, солист группы "Гайдамаки": "Как-то мы не верим в успех тех артистов, которые начинают петь вдруг на английском. Если нам надо будет распространить свое творчество, запишемся с кем-то из артистов англоязычных, немецкоязычных или испаноязычных. Те артисты, с которыми мы запишем песни, которые будут входить в новый альбом, возможно, к новому году уже будут известны и можно будет их объявить. Сейчас я не буду этого делать. Я конечно могу сыпануть именами, но коль что не выйдет - я буду лжецом". Организаторы ВОМЕКСа уверяют, что в этом году они собрали больше всего гостей за всю 12-летнюю историю мероприятия. За это время ярмарка трижды проходила в Берлине, дважды в немецком Эссене, по одному разу в Брюсселе, марселе, Стокгольме, Роттердаме, Севилье и английском Ньюкасл-Гейтсхеде. В этот раз на ВОМЕКСе выступило сорок грум из тридцати стран.