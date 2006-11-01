Модный бомонд сожрал все платья дизанеров (ФОТО)

В конце прошлой недели в парижском Выставочном Парке Porte de Versailles прошло традиционное модное дефиле в честь юбилея организации «Голос Ребенка», в рамках которого знаменитости, дизайнеры и производители шоколада объединяются для благотворительных целей. Данный фонд, председателем которого является Кароль Буке, существует уже 25 лет. Каждый год он устраивает необычный показ: презентацию очередной коллекции одежды из …шоколада. Свет софитов на этот раз отнюдь не способствовал успеху шоу: все наряды были выполнены из различных сортов шоколада, и организаторы старались поддерживать на подиуме невысокую температуру. Всего в показе приняли участие 26 манекенщиц, каждая из которых смогла продемонстрировать лишь одну модель. Одежда из вкусного лакомства была выполнена дизайнерами из разных стран мира, которые воплотили самые яркие образы – от богини Дианы до маркизы Помпадур. Настоящим шедевром стало платье из бледно-розового шоколада от Юлии Николаевой (Arnaud Larher), а также золотистый свадебный наряд с шоколадной пудрой от Max Chaoul. Оказывается, из хрупкого и тающего десерта можно создать самые невероятные вещи – от кимоно до корсета. Но как жаль, что срок службы этих удивительных вещей – всего лишь несколько праздничных часов…