Билан напился дорогого коньяка после присуждения премии MTV

Приехав на MTV Europe Awards, певец Дима Билан первым делом расслабился. Не успел Дима прилететь в Копенгаген, как ему вручили статуэтку MTV - как лучшему артисту России. Получив вторую подряд престижную награду (напомним, что в прошлом году певец также представлял нашу страну на европейской церемонии), довольный Билан решил хорошенько отметить это событие, сообщает "Твой День". - Сегодня я угощаю, - заявил Дима и пригласил продюсера Яну Рудковскую и членов коллектива в дорогой ресторан. Но это было ночью, а днем Билан решил прогуляться по улицам Копенгагена. На одной из них его внимание привлек магазин с раритетными фотографиями. Из всего многообразия Билан выбрал портрет Мэрилин Монро и без раздумий приобрел его. После этого певец занялся поисками букета для ведущей MTV Тутты Ларсен, которая также прилетела в Копенгаген. И как выяснилось позднее, Билан не зря так много времени посвятил этому, потому как тюльпаны, которые он купил, оказались любимыми цветами телеведущей. - Как ты узнал, что это мои самые любимые цветы? - удивленно спрашивала Тутта у Димы. - Не знаю, но я был в этом уверен, – пожимал плечами певец. После ужина в ресторане Билана и его команду пригласили в ночной клуб. Туда певец приехал уже в приподнятом настроении. Нет, он не был пьян, но дорогой коньяк, который предпочел пить певец, давал о себе знать. В ночном клубе Билана, пришедшего туда с наградой, ни на минуту не оставляли в покое. Почти каждый из присутствовавших пожелал дотронуться до статуэтки и сфотографироваться с певцом.