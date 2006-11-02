Бывший продюсер требует у Натальи Подольской 1 000 000 долларов

Игорь Каминский, бывший возлюбленный и продюсер певицы Натальи Подольской, обратился в милицию: он написал заявление в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями, в котором требует взыскать с певицы 1 000 000 долларов. Как сообщает газета «Твой день», Подольская уже побывала у следователя, которому подробно рассказала о своем конфликте с Каминским. «Я до сих пор не могу понять, чего Игорь хочет от меня, – сетует Наталья. – Мы все с ним давно решили. Я имею право быть свободной, а мой сегодняшний продюсер Виктор Дробыш должен выплачивать ему 10% от моих доходов, но, видимо, Каминскому этого оказалось мало». Пока в ОБЭП проводится расследование по заявлению Каминского и следователи еще не уверены, что стоит возбуждать уголовное дело. В ближайшее время показания даст и Виктор Дробыш. Каминский, по словам Подольской, ранее угрожал ей и Дробышу, что обратится за помощью к «влиятельным друзьям», чтобы таким образом вернуть деньги, которые Наталья якобы должна Игорю за свой уход. «Я никаких денег Игорю не должна, - не устает повторять Наталья. - Более того, я полностью свободна, и у меня есть свой продюсер, который меня устраивает». Друзья считают, что Каминским движет лишь ревность и желание отомстить Наталье, которая смогла найти счастье в работе и личной жизни без его помощи.