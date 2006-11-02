Нервный срыв звезды «Дома-2»

В "Доме-2", кажется, перестало хватать места для всех желающих "построить любовь". В связи с острой нехваткой жилплощади на телестройке разгорелся скандал. Напомним, не так давно в шоу вернулась супружеская пара Нелидовых. Влюбленные сыграли свадьбу на проекте в прошлом году, потом покинули "Дом", но решили вернуться опять. Саша и Наташа Нелидовы пожелали поселиться вместе с другими "старенькими" участниками проекта. Однако места на всех катастрофически не хватало. Нынешние обитатели дома для "старичков" Ольга Бузова и Роман Третьяков, Настя Дашко и Сэм Селезнев, Виктория Карасева и Руслан Проскуров - всячески старались защитить свое право собственности, пишет "Комсомольская правда". Ведущая "Дома-2" Ксения Собчак постановила провести голосование по распределению жилплощади. Специально для этого на телестройку приехала даже Ольга Бузова, которой не было на проекте несколько недель из-за очередных проблем с учебой. На голосовании решили, что если выселят хоть одну пару, остальные тоже покинут старый дом. Но разрешить жилищный вопрос в итоге оказалось не так просто: кроме Нелидовых на место в доме претендовали и другие пары: Ольга Моцак с Ламином Маллой, а также Степан Меньщиков с Викторией Боней, ранее отказывавшейся от любых претензий на жилье. В конце концов из дома выселили Бузову и Третьякова. В связи с этим у Ольги случился нервный срыв, а на лобном завязалась драка. Но когда одна из "старых пар" отказалась выезжать, несмотря на существующую договоренность, обстановка накалилась еще больше