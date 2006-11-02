Легендарная группа Rolling Stones отменила ряд концертов и пока затрудняется назвать окончательную дату завершения их мирового турне, поскольку солист группы Мик Джаггер потерял голос, передает BBC. 63-летнему певцу врачи посоветовали взять как минимум четыре дня отдыха, чтобы подлечить горло и восстановить голос. В результате пять американских концертов перенесены, а финальный концерт в Хонолулу, Гавайи, вообще отменен, сообщает NewsRu Com. Однако поклонники легендарной группы крайне недовольны. Они требуют от Rolling Stones компенсации 51 миллиона долларов за перенос концерта в Нью-Джерси. Концерт был отменен за 4 часа до начала, и купившие билеты поклонники Rolling Stones не смогли вернуть деньги за гостиницы. В коллективном исковом заявлении, поданном в суд Манхэттена, музыкантов обвиняют в мошенничестве. Фанаты говорят, что Джаггер проходил медицинское обследование перед концертами и знал, что не будет выступать, но, тем не менее, концерты были назначены. Концерт в Нью-Джерси теперь состоится 17 ноября, в Лос-Анджелесе – 22 ноября. Концерт, назначенный на пятницу в Ванкувере, Канада, переносится на 25 ноября. Редкий концерт в клубе, который должен был состояться накануне во вторник в Нью-Йорке, перенесся на среду. Концерты в Лас-Вегасе и Атлантик-Сити остались без изменений.