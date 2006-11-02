Авраам Руссо уличён в краже $ 60 000

2 ноября 2006, 11:55

На Авраама Руссо написала заявление в прокуратуру малоизвестная певица Sona. Она утверждает, что Руссо «кинул» ее на 60 тысяч долларов, подделав подписи в документах. Как стало на днях известно «Комсомольской Правде», сладкоголосый певец инкогнито прилетел в первопрестольную. Причем он и его жена Морела прибыли разными рейсами с разницей в полчаса. По слухам, Морелла прилетела с целью по доверенности распродать недвижимость вместе с мебелью. Связана ли такая спешка с покушением на певца? Чем так напуган Авраам, что собирается порвать все связи с Москвой? Возможно, одной из причин стал скандал с певицей Sona, которая обвиняет его в мошенничестве и подлоге. Всю историю Sona поведала «Комсомолке». - Авраама я знаю давно. Мой продюсер Зара занималась организацией его гастролей в Ереване и Турции, и мы подружились, - рассказала Sona. - Когда два года назад Авраам расстался с Пригожиным, мы его пустили работать в свой офис. А он, узнав о нашем новом проекте, предложил дружескую помощь: подыскать иностранных композиторов для моего альбома. Вскоре появился с демо-версиями песен, из которых мы выбрали две. Как рассказал Руссо, это были песни именитых американских авторов, которые пишут для таких звезд, как Рики Мартин, Мадонна. Потом он назвал сумму за посреднические услуги и приобретение прав - 30 тысяч долларов, - которую мы ему заплатили. Руссо должен был обеспечить нас необходимыми документами, чтобы я могла исполнять эти песни на законных основаниях. Вскоре Руссо передал нам бумаги о покупке прав на песни с печатями и подписями - он сделал это через компанию GEM PRODACTION. И потребовал за совершение сделки еще 20 тыс. долларов. И вот, уже включая новую песню в альбом, мы просто на всякий случай отправили запрос в GEM PRODACTION с просьбой подтвердить нашу сделку. То, что мы узнали, нас просто потрясло! Оказывается, договор между Авраамом Руссо и представителем компании г-жой Эрикой Катона (которая была его менеджером) закончился еще в 2005 году, но никак не в 2006 году, которым датирована бумага. Более того, в компании сообщили, что вообще никогда не работали с указанными авторами песен, данные композиции им не принадлежат и подпись на бумаге - не госпожи Катона! В панике мы отыскали Эрику, и она подтвердила, что эти документы не подписывала. А ее компания вообще не продает авторские права! Тогда мы бросились проверять все договоренности, которые шли через Авраама. И выяснились удивительные вещи. Аранжировщик наших песен, которому Авраам должен был передать 3400 долларов, так ничего и не получил. Потом стали вскрываться факты недоплаты денег композиторам. Поскольку сделки с ними заключал Авраам, деньги мы передавали через него. И оказалось, композиторы получали только 60% от тех сумм, которые мы передавали. Допустим, он объявил: песня стоит 4000 баксов. А композиторы говорят, что получили только 2400. Украинскому режиссеру нашего клипа Алану Бадоеву Авраам недоплатил 1000 долларов от аванса. В общей сложности, по нашим подсчетам, у Руссо осело около 60 тыс. долл. Он нас «кинул» и выставил в некрасивом свете перед партнерами по музыкальному бизнесу! - Вы что-то предприняли, чтобы уладить этот вопрос? - Попытались связаться с Руссо по электронке, но от него никаких разъяснений не поступило. Мы вышли на связь с бывшей представительницей Руссо г-жой Катона, которая тоже возмущена его действиями. Она пообещала нам оказать содействие по установлению истинного автора песен. А также выразила готовность дать свидетельские показания против Руссо. Кстати, у г-жи Катона с Авраамом свои давние счеты: в его альбоме «Обручальная» одну из основных композиций певец должен был купить у ее компании. Но песню-то он взял, а деньги «забыл» отдать. И при этом подставил другую компанию, которой «благоразумно» успел продать все права на песни своего альбома. И теперь у этой компании из-за Руссо начались серьезные неприятности. Госпожа Катона прислала им уведомление о том, что подает на них в суд за нарушение авторских прав. Я официально заявляю: «Мы отдали заявление с обвинением Руссо в мошенничестве в прокуратуру. А после расследования передадим дело в суд. Мы хотим, чтобы Авраам выплатил нам моральный ущерб - 500 тысяч евро. Если так решит суд...

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну". Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять