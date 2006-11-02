Авраам Руссо уличён в краже $ 60 000

На Авраама Руссо написала заявление в прокуратуру малоизвестная певица Sona. Она утверждает, что Руссо «кинул» ее на 60 тысяч долларов, подделав подписи в документах. Как стало на днях известно «Комсомольской Правде», сладкоголосый певец инкогнито прилетел в первопрестольную. Причем он и его жена Морела прибыли разными рейсами с разницей в полчаса. По слухам, Морелла прилетела с целью по доверенности распродать недвижимость вместе с мебелью. Связана ли такая спешка с покушением на певца? Чем так напуган Авраам, что собирается порвать все связи с Москвой? Возможно, одной из причин стал скандал с певицей Sona, которая обвиняет его в мошенничестве и подлоге. Всю историю Sona поведала «Комсомолке». - Авраама я знаю давно. Мой продюсер Зара занималась организацией его гастролей в Ереване и Турции, и мы подружились, - рассказала Sona. - Когда два года назад Авраам расстался с Пригожиным, мы его пустили работать в свой офис. А он, узнав о нашем новом проекте, предложил дружескую помощь: подыскать иностранных композиторов для моего альбома. Вскоре появился с демо-версиями песен, из которых мы выбрали две. Как рассказал Руссо, это были песни именитых американских авторов, которые пишут для таких звезд, как Рики Мартин, Мадонна. Потом он назвал сумму за посреднические услуги и приобретение прав - 30 тысяч долларов, - которую мы ему заплатили. Руссо должен был обеспечить нас необходимыми документами, чтобы я могла исполнять эти песни на законных основаниях. Вскоре Руссо передал нам бумаги о покупке прав на песни с печатями и подписями - он сделал это через компанию GEM PRODACTION. И потребовал за совершение сделки еще 20 тыс. долларов. И вот, уже включая новую песню в альбом, мы просто на всякий случай отправили запрос в GEM PRODACTION с просьбой подтвердить нашу сделку. То, что мы узнали, нас просто потрясло! Оказывается, договор между Авраамом Руссо и представителем компании г-жой Эрикой Катона (которая была его менеджером) закончился еще в 2005 году, но никак не в 2006 году, которым датирована бумага. Более того, в компании сообщили, что вообще никогда не работали с указанными авторами песен, данные композиции им не принадлежат и подпись на бумаге - не госпожи Катона! В панике мы отыскали Эрику, и она подтвердила, что эти документы не подписывала. А ее компания вообще не продает авторские права! Тогда мы бросились проверять все договоренности, которые шли через Авраама. И выяснились удивительные вещи. Аранжировщик наших песен, которому Авраам должен был передать 3400 долларов, так ничего и не получил. Потом стали вскрываться факты недоплаты денег композиторам. Поскольку сделки с ними заключал Авраам, деньги мы передавали через него. И оказалось, композиторы получали только 60% от тех сумм, которые мы передавали. Допустим, он объявил: песня стоит 4000 баксов. А композиторы говорят, что получили только 2400. Украинскому режиссеру нашего клипа Алану Бадоеву Авраам недоплатил 1000 долларов от аванса. В общей сложности, по нашим подсчетам, у Руссо осело около 60 тыс. долл. Он нас «кинул» и выставил в некрасивом свете перед партнерами по музыкальному бизнесу! - Вы что-то предприняли, чтобы уладить этот вопрос? - Попытались связаться с Руссо по электронке, но от него никаких разъяснений не поступило. Мы вышли на связь с бывшей представительницей Руссо г-жой Катона, которая тоже возмущена его действиями. Она пообещала нам оказать содействие по установлению истинного автора песен. А также выразила готовность дать свидетельские показания против Руссо. Кстати, у г-жи Катона с Авраамом свои давние счеты: в его альбоме «Обручальная» одну из основных композиций певец должен был купить у ее компании. Но песню-то он взял, а деньги «забыл» отдать. И при этом подставил другую компанию, которой «благоразумно» успел продать все права на песни своего альбома. И теперь у этой компании из-за Руссо начались серьезные неприятности. Госпожа Катона прислала им уведомление о том, что подает на них в суд за нарушение авторских прав. Я официально заявляю: «Мы отдали заявление с обвинением Руссо в мошенничестве в прокуратуру. А после расследования передадим дело в суд. Мы хотим, чтобы Авраам выплатил нам моральный ущерб - 500 тысяч евро. Если так решит суд...