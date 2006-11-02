Юля Волкова бросила дочь

Воспитанием двухлетней дочки Юли Волковой занимаются папа и мама певицы. Участница популярного дуэта t.A.T.u. редко появляется в родительском доме в районе станции метро «Щукинская». Быть одновременно поп-звездой и хорошей мамой у Юли не получается. Юля Волкова наездами бывала в родной хрущевке в Полесском проезде, чтобы навестить дочку Вику. Но теперь, по словам соседей, она забросила воспитание малышки. Волкова сама в последнее время признается, что из-за постоянных гастролей и съемок практически не видится с дочерью, пишет журнал «Мы плюс». «С ужасом понимаю, что пропустила те моменты, когда дочка сказала первые слова, когда она в первый раз сама пошла, когда стала рисовать. Все это прошло без моего участия», — цитирует слова Юли одна из близких подруг. Волкова не торопится забирать малышку к себе, в квартиру, которую певица приобрела в «сталинском» доме в районе Сокола. Сейчас маленькая Вика растет под полной опекой родителей Юли. Олег и Лариса Волковы оказались очень внимательными дедушкой и бабушкой. Они с первых дней старались помогать молодой маме нянчиться с новорожденной — Юля в то время как раз страдала от послеродовой депрессии. В январе прошлого года после очередного нервного срыва она выгнала из дома своего гражданского супруга и отца Вики Павла. Именно в тот момент певица сообщила своему новому продюсеру Борису Ренскому, что готова вернуться на большую сцену — лишь бы забыть о переживаниях. Волкова отдавала себе отчет в том, что с началом работы над новым альбомом она практически не будет видеть дочку и родителей. Вика очень радовалась, когда мама находила время позвонить ей с гастролей или приезжала домой, но это происходило слишком редко. Сейчас девочка куда больше рада возвращению дедушки с работы или прогулкам с бабушкой во дворе. Без участия Юли ее родители окрестили внучку — крестной мамой стала ее няня Елена (подруга семьи Волковых, она же была свидетельницей на свадьбе супругов), а крестным отцом — сам дедушка, Олег Викторович. Самое странное заключается в том, что Юля в эти дни была в Москве, но отказалась ехать в храм под предлогом того, что ее появление привлечет излишнее внимание публики. Родители певицы понимают, насколько важна для их дочери карьера, и стараются не упрекать Юлю за то, что она уделяет малышке так мало внимания. Да и сами они уже не мыслят своей жизни без внучки. «Юля недавно приезжала к родителям, чтобы отметить день рождения Вики, — делится впечатлениями соседка Волковых. — Она привезла много надувных шаров и игрушек. Когда теперь появится в следующий раз — даже не знаем. Но уж точно не скоро».