Нонна Мордюкова снова попала в больницу

Актриса Нонна Мордюкова вновь госпитализирована в Центральную клиническую больницу в тяжелом состоянии. Еще менее года назад Нонна Викторовна чувствовала себя лучше - на презентации киноклуба «Эльдар» даже спела песню. 81-летней Нонне Викторовне стало плохо дома: внезапно закружилась и сильно заболела голова, появилась слабость, сообщает газета "Твой день". Cестра актрисы Наталья срочно вызвала "скорую помощь". Врачи "скорой" немедленно повезли Мордюкову в больницу и обнаружили все признаки инсульта. Мордюковой оказали помощь в отделении функциональной неврологии, а на следующий день перевели в реанимацию.