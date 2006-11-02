Пугачева открыла причины развода

Почти год прошел с тех пор, как Алла Пугачева посредством своей коллеги Лолиты на всю страну объявила о разводе с Филиппом Киркоровым. Об истинных причинах своего расставания оба супруга предпочитали умалчивать. Однако недавно примадонна приоткрыла завесу тайны и в откровенном интервью Аргументам и фактам" поведала о том, почему приняла решение развестись. Инициатива развестись исходила именно от Аллы Борисовны. Таким способом она хотела вылечить Филиппа Киркорова от звездной болезни. "Дело в том, что Филипп такой человек, - объясняет певица. - Если при всей "эклерости", "какаости", "фейерверкости" и изрядной доли творческой наглости он еще и официальный муж Аллы Пугачевой, его забрасывает ТАК, что я, как настоящий друг, сказала ему: "Нет теперь у тебя штампа в паспорте. Так что будь скромнее". Версию о том, что главной причиной развода стала расточительность Филиппа и нежелание Пугачевой платить по его счетам, примадонна решительно отвергает. "Многие говорят, что мы из-за денег с ним развелись. Господи, какая глупость, - только и сказала Алла Борисовна. - Просто он создан для того, чтобы быть такой одинокой яркой птицей. И посмотри - у него и новые песни появились, и сборы хорошие. Так что я все правильно сделала. Правда, поет он все больше о потере любви. Это уже перебор, честно говоря. Поэтому могу посоветовать ему лишний раз, чтобы он радовался жизни". По словам Пугачевой, после развода ее отношения с Филиппом серьезных изменений не претерпели. "Действительно, ничего не изменилось, - говорит певица. - Он мне по-прежнему родной. Зачем надо было вообще жениться? Вот мы эту ошибку и исправили".