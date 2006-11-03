Ирина Нельсон уходит из группы Reflex

Я начинаю работу над сольным альбомом, время покажет, к чему это приведет. Не исключено что настанет момент, и я уйду из Reflex», - призналась Ирина в интервью изданию Dni.ru. У Ирины уже есть опыт индивидуальной работы – в девяностых она была известна как певица Диана. В 1997 году она уехала в Германию и вскоре встретила своего будущего мужа Андреаса Нельсона. Брак продлился недолго, но фамилию супруга певица сохранила. В 2000 году Нельсон вернулась в Москву, где вместе создала группу Reflex. Через год коллектив прославился песней «Сойти с ума».