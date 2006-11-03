В «Клуб бывших жен» приняли Ирину Климову

Благодаря телевидению, о разводе Ирины узнала вся страна. Но съемки в скандальных телепроектах актрису не интересуют: она хочет делиться своим опытом, помогать людям в трудных ситуациях. Такую возможность ей предоставил телеканал ТНТ. - Тема программы «Клуб бывших жен» для меня лично очень важна, - говорит Ирина. - Я, не стесняясь, признаюсь - мне почти 40 лет, и за это время я прошла через многое. Развод – это не конец жизни, это трансформация, болезненная трансформация. Эту ситуацию нельзя называть жизненной неудачей, все равно в каждых отношениях есть масса положительных моментов. Мне хочется поделиться опытом с девочками, которые не знают, что делать. В первом браке Ирина прожила 10 лет, со вторым мужем – считанные месяцы, разрываясь между Питером и Москвой. Сейчас Ирина в одиночку растит сына Никиту, работает в театре имени Моссовета, учится на продюсерском факультете ВГИКа и умудряется все это совмещать с работой на телевидении. - Программа произвела на меня большое впечатление уже после первого просмотра, - вспоминает Ирина. – Я слушала истории участниц, а потом видела, как реагируют ведущие. Это не игра, такое сыграть невозможно, я чувствовала то же самое. Вообще в нашей стране сейчас очень большая проблема – сохранение семьи, сохранение отношений. Я сама для себя еще не на все вопросы ответила по этой теме. Так что я не только буду помогать другим, но и сама буду учиться. После участия в съемках моей первой серии на ТНТ могу сказать, что программа действительно меняет людей, это не просто шоу. К нам пришла девушка, которая просто не могла улыбаться, слезы лились по любому поводу. Но на третий день, когда мы повели ее в салон красоты, возникла проблема – ее не могли накрасить. А знаете, почему? Потому что она улыбалась и ничего не могла с собой поделать. Интересно, что Ирина, как и другая ведущая программы, Жанна Эппле, серьезно увлекается психологией и надеется, что ее знания сделают программу еще более зрелищной и полезной. Источник : ТНТ