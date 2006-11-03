Анфиса Чехова и «Стреляный воробей»

Ведущая программы «Секс» с Анфисой Чеховой» на ТНТ номинирована на премию «Стреляный воробей». Первую национальную премию за выдающиеся связи с общественностью «Стреляный воробей» учредила «Российская Ассоциация по связям с общественностью» по случаю своего 15-летия. Ее номинантами стали видные представители политики, бизнеса, журналистики, которые благодаря ярким высказываниям, нестандартным PR-приемам остаются в центре общественного внимания, несмотря на то, что их деятельность вызывает в обществе неоднозначные оценки. Кроме Анфисы Чеховой, в числе номинантов Михаил Саакашвили, Владимир Жириновский, Александр Лукашенко, Владимир Сорокин и многие другие известные люди. Анфиса Чехова: «PR играет в моей жизни минимальную роль. PR вообще должен быть не по чуть-чуть. А то получается какая-то моська, которая лает на слона: тяф-тяф. Вот у Ксюши Собчак - отличный PR. Из ничего она стала одной из самых известных персон. На каждом углу о ней говорят: а вы знаете, вот Ксюша?... Я удивилась, когда узнала, что номинирована на премию "Стреляный воробей". Ввела свою фамилию в поисковой системе и узнала. А уже потом уже получила приглашение. Приятно, конечно. Но я не считаю, что я настолько на слуху и настолько знаменитый и распиаренный человек, чтобы меня номинировать на какие-то подобные премии».