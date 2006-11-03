Сергей Дружко нашел живую мумию (ФОТО)

Во время экспедиции по Тибету ведущий программы «Необъяснимо, но факт» на ТНТ Сергея Дружко обнаружил мумию ламы, который умер 580 лет назад, но теоретически может ожить. ТНТ станет первым в мире телеканалом, который покажет эту уникальную находку… Впервые мумия тибетского ламы по имени Сахана Тюльку была обнаружена в 1982 году. Работники копали, ударили киркой по какому-то сухому и жесткому предмету, аккуратно достали – оказалось, что это мумия. Причем, на крике, которая попала Сахану Тюльку по голове, была кровь. А у мумии, которая пролежала в земле 580 лет, сохранились зубы и волосы. Работники отдали мумию Далай Ламе, который принялся медитировать – обратился к богам с вопросом: кто это такой. По легенде, боги ответили, что это тибетский лама по имени Сахан Тюльку, умер 580 лет назад, но в будущем оживет для того, чтобы передать людям какую-то важную информацию. В последствии, над мумию исследовали американские ученые. И подтвердили, что это действительно мумия человека, умершего 580 лет назад. Сергей Дружко: «Местный проводник не сразу решился показать нам эту мумию. Он повез нас по дороге, на которой у всех путешественников в определенном участке спускает колесо. Но у нас колесо не спустило. Проводник решил, что это знак и предложил показать нам кое-что интересное. Но категорически запретил снимать. Тем не менее, я спрятал свою маленькую цифровую камеру в одежде. Благодаря этому телезрители ТНТ станут первыми, кто увидит эту уникальную находку. Сахана Тюльку еще не показывала ни одна телекомпания мира. Его исследовали американские ученые – я даже видел документы, которые это подтверждают, - но почему-то скрыли факт существования этой мумии от мира. Еще один примечательный факт – иногда Сахан Тюльку выпускает по капельке крови. И находясь в открытом пространстве, на солнце – совершенно не портится. То есть можно предполагать, что теоретически он может ожить и сообщить миру какую-то важную информацию».