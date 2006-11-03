Обнаженный псих ворвался в купе солистки «Ассорти» (ФОТО)

Пока вся Москва была погружена в последние приготовления ко дню ужасов Хеллоуина, Оксана Казакова отправилась домой, в Санкт-Петербург. Купив билет в купе на ночной поезд, артистка приготовилась хорошенько выспаться под стук колес, но не тут-то было! Все пассажиры, видимо, решили, что праздник уже начался и веселились по полной программе. - В вагоне царил жуткий шум и гам, рассказывает артистка, - люди переодевались в немыслимые костюмы, красились, делали себе прически и просто носились по вагону, видимо изображая привидение. Кульминацией действа стал молодой парень со стоящими дыбом волосами, подведенными глазами и огромной клипсой в ухе, который влетел в купе к артистке в одних трусах с возгласом "Не ждали?!!". Оксана от этого зрелища чуть не свалилась с верхней полки, на которой она тщетно пыталась заснуть. - Картина была просто сумасшедшей, - рассказывается солистка, - у нас в купе темно, и вдруг резко открывается дверь и в яркой полосе света появляется это "чудо" и начинает истошно вопить! Я, честно говоря, перепугалась до смерти, но потом, когда поняла в чем дело, конечно, смеялась. Заснуть, правда, Оксане так и не удалось в эту ночь - люди кутили до утра. - В десять часов я вылезла из поезда и, попрощавшись со своими развеселыми соседями, отправилась домой отсыпаться, - сетует артистка, - у меня было столько планов на этот день, а потратила я его целиком на сон.