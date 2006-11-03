Билана уронили на холодный асфальт

В то время как ведущий MTV Europe Awards Джастин Тимберлейк ночами напролет репетирует, Дима Билан может позволить себе посмотреть город и достопримечательности родины Андерсена. Известного певца не испугала даже холодная погода и пронизывающий ветер Копенгагена. Дима вместе со своим продюсером Яной Рудковской и членами коллектива решил сходить и посмотреть знаменитый на весь мир памятник русалке, возле которого с ним случилось досадное ЧП. Находясь в приподнятом настроении, члены коллектива певца решили поднимать его на руки, в итоге один из ребят уронил Билана на холодный асфальт. Дима очень сильно ушиб ногу, но даже это не помешало ему отправиться в этот вечер в один из модных ночных клубов Копенгагена, где он познакомился с президентом компаний MTV, пишет газета «Твой день». Но, к огорчению членов своего коллектива, Билан не стал устраивать шумных гулянок, а, посидев пару часов в клубе, отправился в свой номер, сказав, что ему нужно серьезно подготовиться к предстоящему выступлению.