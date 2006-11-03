Ирина Аллегрова напала на папарацци

Выйдя после концерта в Ярославле к поклонникам своего неподражаемого творчества, Ирина Аллегрова вроде была совсем не против короткой автограф-сессии… И вдруг ее фигура осветилась вспышкой фотоаппарата, и Аллегрова, взорвавшись, в ярости бросилась за несчастным фотографом, пишет «Комсомольская правда – Ярославль». Придя в себя, она крикнула своей охране, чтобы те поймали «папарацци» и уничтожили снимок. - Я, было, побежал от них, но далеко уйти не удалось – у меня нога болела, - рассказал фотограф Андрей Комиссаров. - Двое мужиков меня быстро догнали. Пытаясь отнять у меня аппарат, они порвали молнию на моей куртке. После происшествия ее музыканты признались, что фотографироваться Аллегрова не любит потому, что самые неудачные ее снимки – настоящий объект охоты «желтой прессы».