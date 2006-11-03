Сергей СИВОХО: Я ношу себя, это и есть самая большая физическая нагрузка!

Похудел с помощью Кремлевской диеты

- Сергей, у вас имидж эдакого здоровяка и весельчака, стоит только вас увидеть - и губы сами складываются в улыбку. А если еще и услышать, то от души хохотать хочется. А смех, как известно, продлевает жизнь и здоровья прибавляет. Получается, что вы просто ходячий «улучшитель» настроения. А какое настроение вам сейчас навевает осень?

- Какая погода, такое и настроение. Зима на носу - вот сразу и вспоминаю о том, что лето кончилось, а я так и не успел никуда съездить и отдохнуть. Разные новые проекты начинаются, причем постоянно. Вот теперь в «Звездном дуэте» снимаюсь с Наташей Королевой.

- Но помимо отпуска откуда-то надо черпать силы и укреплять здоровье. Что вы для этого делаете?

- В последнее время я действительно стал сторонником здорового образа жизни. Я ж мужчина видный, а поскольку хорошего человека должно быть много, то вес меня особо не беспокоил. Но полтора года назад я бросил пить и сразу начал резко поправляться. Не успел оглянуться, а уже ремень на брюках застегнуть не могу! Целых 7 сантиметров прибавилось. Еще стал себя неважно чувствовать - одышка появилась, стали ноги болеть… И я решил, что так жить нельзя! Когда прослышал про Кремлевскую диету, надумал на нее сесть. Без особого фанатизма, конечно, но исключил из рациона сахар, соль, картошку…

- И что, помогло?

- Конечно, месяца через два уже почувствовал, что начинаю худеть - ушли эти 7 сантиметров. И вообще стал себя лучше чувствовать. Мне так понравилось мое состояние, что диету решил не бросать. Так что худеть продолжаю и сейчас - потихоньку, постепенно.

- А не думали бросить и курить заодно?

- Думал, но проблематично (вздыхает). Я ж курю с 10-го класса. Да и вообще при этих постоянных стрессах в жизни сразу хватаешься за сигарету.

- А как еще со стрессами боретесь?

- Отключаю мобильный телефон - и на диван с книжкой, особенно люблю фантастику. Общение с семьей - тоже хорошее лекарство от стресса.

- Работа телеведущего очень напряженная. Где силы берете, как удается подзарядиться новой энергией?

- Я ж не батарейка, чтобы заражаться! (Смеется.) Лучше книжку почитать или в компьютерную игру сыграть.

«Мечтаю о беговой дорожке»

- А не хочется в парк, на свежий воздух?

- Хочется, но прогулки мне противопоказаны. Ведь если я появлюсь в парке, даже в черных очках и надвинув на глаза шляпу, то с моей-то комплекцией прохожие меня все равно узнают. Так что покоя не будет. А я люблю тишину, отсутствие людей. Вот если на природу куда-то выехать с друзьями, это можно. Но редко получается. В выходные мы с семьей обычно выбираемся на дачу. У нас домик в деревне.

- О! Вот там-то, наверное, у вас самые сильные физические нагрузки…

- То, что я сам себя ношу - это и есть самая большая нагрузка! А там… На грядках ничего не сажу и траву не кошу - это меня не вдохновляет. А вот воду из колодца могу принести.

- А с тренажерами дружите?

- Тренажеры… Хорошее дело. (Вздыхает.) Я мечтаю о беговой дорожке, но регулярно в спортзал ходить не получается, а дома тренажер просто некуда поставить - габариты квартиры не позволяют.

- Не собираетесь решать квартирный вопрос?

- Вот денег заработаю и решу. Тогда и с тренажерами определюсь.

- А на какой образ жизни сориентирована ваша семья?

- На правильный. Моему сыну Савве 6 лет - суперский пацан! Недавно отдали его в спортивную секцию. Занимается гимнастикой: сделать из него спортсмена не цель, главное, чтобы физическое развитие было на уровне.

