Мадонну обидели на вручении MTV Europe Music Awards 2006

В четверг, 2 ноября, в Копенгагене прошла церемония вручения европейских наград MTV Europe Music Awards 2006. Церемонию открыл Джастин Тимберлейк, появившийся на сцене из взорвавшегося гигантного микрофона и исполнивший попурри из своих хитов, в том числе SexyBack и My Love, сообщает Wek.ru. Церемония проходила одновременно в двух местах: на открытой площадке в сердце датской столицы - на Ратушной площади, где выступили Jet, Snoop Dogg, Keane, The Killers и Outlandish, и на закрытой арене Bella Center, где со своими номерами вышли Muse, Nelly Furtado, P.Diddy, Rihanna. На Ратушной площади Копенгагена на фоне огромных ледяных скульптур "зажигали" Снуп Догг, The Killers. Lordi, занявшие 1 место на последнем Евровидении, устроили пиротехническое шоу. Гвоздем программы стал сеанс спутниковой связи Джастина Тимберлейка со скандальным Боратом Сагдиевым. В другом эпизоде уничтожающей сатире подверглось прошлогоднее выступление Мадонны на MTV EMA с хитом Hung Up!. На сцену также поднимались Эдриен Броуди, барабанщик Metallica Ларс Ульрих, Джонни Ноксвилл, Тициано Ферро, Фаррел Уильямс и Моби. Ведущими церемонии были певица Kelis и Джастин, который стал победителем в номинациях "Лучший исполнитель" и "Лучший поп-проект". Среди других победителей MTV EMA 2006 стали ветераны электро-попа группа Depeche Mode, они с большим отрывом опередили своих соперников в номинации "Лучшая группа". Кристина Агилера победила в номинации "Лучшая исполнительница", датская хип-хоп команда Outlandish названа "Лучшим исполнителем Дании", а российский исполнитель Дима Билан признан лучшим в номинации "Лучший исполнитель России". Мадонна, которая затмила всех в 2005 году, на этот раз ни одной премии не получила.