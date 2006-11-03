Александра Панайотова застукали с любовницей

На днях с Александром Панайотовым случился конфуз. Дело было вечером, который, к слову, обещал быть прекрасным, несмотря на наступившие холода. Певец решил провести его не только в теплой обстановке, но и теплой компании, которую ему составила девушка. Наслаждаясь редкими для публичного человека минутами покоя, попивая горячий ароматный чай в кафе, пара и не предполагала, что их встречу может что-то омрачить. Однако неожиданно, откуда не возьмись, в кафе появилась толпа галдящих журналистов. Туда они забрели случайно после шумной вечеринки с целью продолжить веселье. Но, увидев Александра, представители СМИ тут же вспомнили о профессиональном долге. Они буквально налетели на артиста с вопросами и просьбами прокомментировать свидание (известно, что Панайотов завидный жених, к тому же в настоящее время свободен). Романтический настрой улетучился мгновенно, давать комментарии певец категорически отказался и быстро покинул заведение со своей спутницей. Самое интересное, что на следующий день Александр Панайотов неожиданно пропал… Но позже выяснилось, что он просто решил развеяться и улетел на несколько дней в Париж. Было ли это вызвано желанием продолжить неудавшееся свидание или стремлением творческой личности побыть в одиночестве, остается только догадываться.