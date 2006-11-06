Продюсер Пудовкин бросает Витаса

Некогда безумно популярный певец Витас больше не приносит своему продюсеру Сергею Пудовкину желаемой прибыли. И именно по этой причине Сергей решил обезопасить свой дальнейший продюсерский бизнес, сделав ловкую комбинацию. Как стало известно «Шоу-бизнес.Ру» из достоверных источников, Пудовкин на днях заключил контракт на $3 000 000 с неким 24-летним певцом Фаринелли, который постепенно должен заменить Витаса в нише так называемых певцов-кастратов. Главное достоинство «нового» Витаса – сочетание меццо-сопрано и голосового диапазона в четыре октавы. Дабы появление Фаринелли в российском шоу-бизнесе было подобно эффекту разорвавшейся бомбы, в столицу инкогнито на следующей неделе прилетает бывший продюсер Лучано Паваротти, 80-летний Герберт Бреслин. Герберт и Пудовкин намерены совместно разработать план «раскрутки» нового имени. Не знаем, собирается ли Пудовкин пугать публику выдумками из серии: человек с жабрами. Но говорят, новый русский кастрат будет пользоваться повышенным спросом у публики «голубоватого» вида.