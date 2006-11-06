Дом-2: Несколько участниц проекта собираются рожать

Давно ходят слухи, что шоу «Дом-2» скоро перерастет в более обширный проект. Например, несколько участниц говорили о том, что хотят завести в «периметре» ребенка. Ольга Бузова, несмотря на юный возраст, также мечтает не только выйти замуж за любимого Рому Третьякова, но и родить ему малыша. Но реализуются желания девушки, похоже, не скоро. Красотка объясняет, что на телепроекте очень тяжелая психологическая обстановка, что, по ее мнению, может стать помехой для рождения здорового ребенка. Девушки и не в положении с трудом остаются спокойными, трудно представить, как они будут нервничать во время беременности. Бузова планирует родить как минимум двоих: мальчика для продолжения рода, такого же мужественного, как Рома, и девочку, похожую на нее. Свадьбу, к слову сказать, Оля уже тоже спланировала. Она считает, что их паре мало штампов в паспорте — нужно обязательно венчаться. Медовый месяц девушка хочет провести на острове, чтобы были только они вдвоем, а вокруг океан. До сих пор их пару многие обвиняют в неискренности. Но, как пишет «КП», ребята уже перестали обижаться на такие слова. Рома и Оля многое уже пережили вместе, на телепроекте у них самые долгие отношения. Рома считает лучшим доказательством своей любви к Оле общие планы на будущее. Он хочет, чтобы Оля стала матерью его детей. На дом (главный приз шоу) влюбленные не рассчитывают. Так что Рома считает, что, пока они известны, надо зарабатывать как можно больше, чтобы купить квартиру. Первым же своим совместным ребенком ребята называют книгу. Она, кстати, уже начала приносить доход, хоть и не большой. По материалам: afisha.mail.ru