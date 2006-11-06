Маккартни просит СМИ не вмешиваться в его личную жизнь

Сэр Пол Маккартни обратился с призывом "вести себя с достоинством" ко всем, имеющим хоть какое-то отношение к его бракоразводному процессу. В интервью британской радиостанции Radio 4, вышедшем в эфир в пятницу, Маккартни, говоря о своем разводе с Хизер Милс, заявил: "В жизни каждого человека есть глубоко личные вещи, к которым, вне сомнения, относятся отношения с партнерами. Я надеюсь, что мои личные переживания такими останутся и впредь". Несмотря на ажиотаж, поднятый в СМИ вокруг бракоразводного процесса Маккартни, известный музыкант выразил надежду, что ситуация еще может измениться к лучшему. "Я надеюсь, что все, имеющие отношение к процессу моего развода, будут вести себя с достоинством, и перестанут совать свой нос туда, куда не следует", - заявил Маккартни. При этом, Пол Маккартни сказал, что, несмотря на проблемы в семейной жизни, с оптимизмом смотрит в будущее. "Жизнь идет, и я не держу зла на кого-либо, никого не виню за те неприятности, которые со мной случились", - заметил Маккартни. Брак Пола Маккартни и Хизер Милс был заключен четыре года назад. У супругов есть двухлетняя дочь. В мае 2006 года Маккартни официально попросил жену о раздельном проживании. В августе адвокаты супругов начали юридическую подготовку развода.