«Глупая блондинка» Дана Борисова снялась абсолютно голой и получила премию

На днях в Москве прошло весьма интересное мероприятие, посвященное блондинкам. Звездным обладательницам белокурой шевелюры вручали премию «Бриллиантовая шпилька». Особо организаторы мероприятия отметили Дану Борисову. Именем девушки, восславившей на отечественном ТВ образ «глупой блондинки», была назвала одна из номинаций. Дана уже устала повторять, что для нее этот образ не более чем игра, вот только мало кто ей верит. В номинации «Дана Борисова» победила, конечно, она сама. Кстати, законную «бриллиантовую шпильку» красавица так и не получила, так как на мероприятие не явилась.