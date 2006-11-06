Данилко открыл в себе новый талант

Взять интервью у Андрея Данилко не так просто. Для этого его надо хотя бы поймать – Сердючка нон-стоп в гастролях! Да и сам Андрей не очень-то любит общаться с прессой. «У меня когда-то была идея сделать смешной народный проект «Сердючкаарт». Как рисовали художники-примитивисты: какие-то там розочки, голубочки – сюсю-мусюсю. К каждому шаржу будет подпись типа: «Тихо! Вера вчить українську мову!». Или Вера с граблями: «Вера любить працювати». Человек, увидев картинку, улыбнется», - сказал Данилко. Говоря о возможности продавать свои полотна, артист подчеркнул: «Есть вещи, которые хочется делать для себя. Не люблю, когда сидят психологи и начинают выяснять, что я имел ввиду, что у меня проблемы с мамой… Один раз в Интернете кто-то нашел картины Сердючки и Пугачевой и начал анализировать. Где их только откопали? В основном, писали бред. Надуманно, заумно», пишет «Блик». В то же время Данилко признался, что пробовал писать портреты. «Пробовал, не впечатлило. Я же школу художественную и курсы дизайна закончил, несмотря на то, что был ужасным хулиганом. И по истории искусств мне ставили «пятерки», потому что я знал все картины. Но уже лет пять не садился за мольберт. Появляются новые технологии, компьютерный дизайн. А мне больше нравится звуковой дизайн», - сказал артист и добавил: «Я хотел сделать радиоспектакль «Сердючка и ее мама», построенный на разных спецэффектах для того, чтобы человек, слушая, понимал происходящее».