Фанат «татушек» бежал за их машиной два километра

Группа t.A.T.u в Екатеринбурге - редкие гости, поэтому их приезд вызывал переполох. У дверей отеля девчонок встречала толпа фанатов, несмотря на то, что приехали они из аэропорта в шесть утра. Но уже днем один из почитателей поразил даже повидавших многое звезд, не говоря уж о простых прохожих. Он бежал за машиной «татушек» два километра - от офиса телекомпании до отеля, даже в какой-то момент обогнал два черных BMW, в которых ехали певицы. - Мы караулили девчонок возле офиса телекомпании, - рассказывает запыхавшийся Алексей, который оказался мастером спорта по марафонскому бегу. - Но когда они вышли, организаторы и охранники оградили их плотным кольцом. Мы не могли не то что сфотографироваться или взять автографы - даже перекинуться парой слов. Когда машины тронулись, я побежал и на светофоре обогнал их кортеж. До отеля бежал без остановок. Старания Алексея были вознаграждены - автографы он получил. И даже сфотографировался с девушками на память.