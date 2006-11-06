Гитарист t.A.T.u. стал кормом для львов

На одну из частных вечеринок в Москве, где выступала группа t.A.T.u., ради развлечения привезли обезьяну и львицу. В результате гитарист группы Трой чудом не стал обедом для разъяренной львицы. У животного в этот вечер было явно плохое настроение, и дрессировщики пытались успокоить его. Любопытный гитарист Трой (он из Австралии родом) решил сфотографировать львицу на память. Будучи уверен, что львица до сих пор на сцене, он начал быстро спускаться по черной лестнице, как чуть не налетел прямо на животное, которое пытались угомонить уже за сценой. Львица определенно была не в духе. Дрессировщики орали на всех, кто закрывал проход, так как львицу с трудом удерживали и вообще как-то контролировали. Музыкант побежал вниз, а львица – вверх! Дрессировщики попытались спустить её вниз, но бесполезно: львица увидела Троя и бросилась в его сторону. - Я от страха чуть в штаны не наложил! Я побежал! - восклицает Трой. - Да, чуть не наложил!! Вы никогда не видели такого реактивного австралийца!! Это была самая гигантская кошка, которую я видел! Дрессировщики все же в последний момент смогли удержать разъяренное животное. - Я до сих пор вижу её глаза, поймавшие меня в фокусе, - признается евда переведший дух гитарист.- Все за сценой не на шутку перепугались.